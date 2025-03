Diz a definição oficial que se trata de uma técnica de direção de carros que consiste em "deslizar nas curvas deixando escapar a traseira e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre na direção oposta à curva (se o carro vira para a direita então a roda deve estar a esquerda, e vice-versa), controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado".

Descrevem os envolvidos no drinfting, mais emocionais, que se trata de um espetáculo único na categoria do desporto motorizado, "um desporto de skill, velocidade, estilo e zero medo", concretiza a Red Bull, que patrocina a Drift Wars Cup, uma competição que tem o SAPO como media partner.

A prova estreia-se neste mês em Portugal, com a primeira etapa a ter lugar já no fim de semana de 29 e 30 de março, em Sever do Vouga, e vai trazer algumas das maiores estrelas da modalidade ao circuito do Alto do Roçário. Para seduzir até quem ainda não conhece bem esta modalidade, haverá ainda demonstrações de carros de estilo "Stance", Supercarros e Clássicos, shows de freestyle, uma Car Expo, com direito a simuladores, giveaways e food trucks, e outros eventos capazes de atrair os amantes de motores a um ambiente vibrante que celebra a paixão pelos carros.

"A Drift Wars Cup é um novo evento de drift em Portugal que combina competição, entretenimento e experiências imersivas, tendo como objetivo elevar o patamar deste desporto motorizado no país", explica a organização. O torneio terá quatro etapas de norte a sul — após Sever do Vouga, haverá uma segunda etapa em Montalegre (3 e 4 de maio), uma terceira em Faro (5 e 6 de julho) e o encerramento está marcado para Lisboa (4 e 5 de outubro) — e conta com a participação de 40 pilotos experientes, incluindo alguns já conhecidos do drift nacional, como Hugo Costa, Renato Valente e Décio Magalhães, além do brasileiro Rafael Marinho. Na primeira noite, após as qualificações, o público também poderá entrar em pista e conduzir com alguns dos pilotos em prova.

O Drift moderno começou no "All Japan Touring Car Championship Races" há 48 anos, de uma técnica criada em 1970 pelo lendário piloto Kunimitsu Takahashi, que se tornou famoso e ganhou uma legião de fãs ao bater o seu apex (o ponto onde o carro esta mais perto da curva) em alta velocidade e derrapando na curva, saindo da curva com mais velocidade que o normal. A façanha espalhou-se e vários pilotos tentaram seguir-lhe o exemplo até que, em 1988, o diretor da Option Magazine, Daijiro Inada, ajudou a organizar o primeiro torneio de Drift. Com a série de filmes Velozes e Furiosos, o género pegou fogo mediático e gerou uma série de campeonatos regionais, nacionais e internacionais, promovidos por equipas.

Em Portugal, a primeira tentativa aconteceu em 2017, com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting a implementar um campeonato federado de Drift, que acabou cancelado na terceira prova, aliando-se um ano depois ao CAM - Clube Automóvel

do Minho, para produzir o Campeonato de Portugal de Drift, com cinco provas em pontos distintos do país. Assim chegamos à Drift Wars Cup, que promove uma experiência diversificada para os entusiastas, com paragens de norte a sul.