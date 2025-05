Diogo Correia fez o trabalho e mereceu os louros. O piloto bracarense, que começou a conduzir ao mesmo tempo que a ler na sua Vila Verde-natal e aos 14 anos estreava-se já no Campeonato Nacional de Drift, foi o grande vencedor da segunda etapa do Troféu DriftWars Cup, numa jornada eletrizante, que aconteceu no passado fim de semana em Montalegre. Com 120 pontos somados, o piloto português ultrapassou Thomas Moss (105 pontos) e Renato Valente (90), que completaram o pódio, num espetáculo que acelerou corações e deixou marcas no asfalto — e na memória de quem assistiu.

A pista de Montalegre, bem conhecida do fãs do automobilismo nacional, foi o palco da segunda etapa desta competição, que se afirma como a mais vibrante do panorama do Drift em Portugal e que vai ainda passar por Faro e por Lisboa. Com um traçado em asfalto explorado até ao limite, o piloto vencedor demonstrou não só técnica, mas também garra e resiliência, num desempenho que galvanizou o público e colocou a fasquia bem alta para as etapas que se seguem.

A prova contou com a participação de cerca de 40 pilotos de elite, nacionais e internacionais, focados em levar o Drift a um novo patamar. E apesar da vitória do bracarense, é Renato Valente que se mantém como campeão nacional na categoria Semi Pro, mantendo a liderança do campeonato... por agora. A terceira jornada está marcada para os dias 5 e 6 de julho, em Faro, e Lisboa encerrará a competição com chave de ouro, prometendo um evento com impacto público e social de grande escala e uma componente de entretenimento reforçada.

Porque esta não é apenas uma competição de motores. É uma celebração da cultura automóvel em estado puro que, mais do que derrapagens controladas e manobras de precisão milimétrica, junta adrenalina, espetáculo e convívio em múltiplas vertentes. Em Montalegre, além da prova, houve ainda espaço para demonstrações de Freestyle e Drag, que mantiveram a assistência bem animada.

Com o apoio de marcas como RedBull, HP Turbo, LG, Sapo, Bit Motors, Autobrilho e Vonix, o DriftWars Cup afirma-se como muito mais do que uma corrida, uma experiência de velocidade, emoção e cultura urbana, onde cada curva pode mudar o rumo da história.

Classificação – Top 10 DriftWars Cup (Etapa 1 - Sever do Vouga)

1.º Diogo Correia (BMW E92) 120 pontos

2.º Thomas Moss (BMW E46) 105 pontos

3.º Renato Valente (BMW E36) 90 pontos

4.º Marc Blanco (BMW E92) 78 pontos

5.º Vitor Hugo (BMW E46) 69 pontos

6.º Hugo Costa (BMW E36) 57 pontos

7.º Décio Magalhães (BMW E82) 46 pontos

8.º Filipe Vieira (BMW E46) 35 pontos

9.º Celso Lopes (BMW E46) 24 pontos

10.º Zanil Zatar (NISSAN S15) 24 pontos