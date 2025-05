Espetáculo único na categoria dos motores, o drifting é descrito pelos entendedores como "um desporto de skill, velocidade, estilo e zero medo". É assim que o vê a Red Bull, que patrocina a Drift Wars Cup, uma competição que tem o SAPO como media partner e que contou já com o evento de estreia em Sever do Vouga, no final de maio (saiba mais aqui). Agora, a Drift Wars Cup, que põe os carros "a andar de lado, literalmente" — a ideia é deslizar nas curvas deixando escapar a traseira e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre na direção oposta à curva, controlando sempre o nível de derrapagem — prepara-se para testar as estradas de Montalegre, onde chega a segunda etapa da prova, nos dias 3 e 4 de maio.

Com 40 pilotos inscritos, incluindo os já experientes (e premiados) Renato Valente — campeão nacional em título de Semi Pro e vencedor da estreia do evento de drifting em Portugal, no qual conquistou 115 pontos, ao volante de um BMW E 325 TDS — e Hugo Costa, que conseguiu 100 pontos com o seu BMW 3.16i (ex-aequo com Thomas Moss, no seu BMW E46 328i Coupé), segunda ronda do Drift Wars Cup leva a prova de Sever do Vouga a Montalegre, onde no próximo fim de semana se espera uma multidão de fãs da modalidade e curiosos.

Mesmo porque a Drift Wars Cup não se limita ao que se passa na pista — ainda que esse espetáculo de habilidade e capacidade de controlo do volante seja digno de entusiasmar os mais ponderados. A organização da competição conta com demonstrações de carros de estilo "Stance", Supercarros e Clássicos, shows de freestyle, uma Car Expo, com direito a simuladores, giveaways e food trucks, e outros eventos capazes de atrair os amantes de motores a um ambiente vibrante que celebra a paixão pelos carros.

Após Montalegre, a Drift Wars Cup segue para um verão quente, prometendo pegar fogo em Faro, a 5 e 6 de julho, e mais tarde animar Lisboa, na última prova, que terá lugar a 4 e 5 de outubro.