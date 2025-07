Julho, agosto e setembro. Para celebrar os meses mais quentes do ano e juntar a cultura portuguesa que se saboreia à mesa, o Pap'Açorda decidiu dar honras de estrela a um ingrediente português por mês, tornando-o protagonista de um jantar muito especial, à quinta-feira.

A estreia acontece já neste dia 10 de julho e a primeira convidada para a mesa é a sardinha, pronta a ser degustada em todo o seu potencial, com "temperos honestos e acompanhada por vinhos à altura".

"O convite é simples: tragam apetite e boas companhias. A Manuela trata do resto, com um menu onde cabem coisas como escabeche e costeleta de sardinha, arroz de sardinha, e outras surpresas — sempre em boa companhia vínica", conta o restaurante que desde o primeiro momento do Mercado Time Out Lisboa conquistou os portugueses e os turistas que ali experimentam o melhor que a gastronomia portuguesa tem.

Manuela Brandão, chef do Pap'Açprda créditos: JE

Com uma quinta-feira por mês, entre julho e setembro, dedicada à degustação de um ingrediente especial, Manuela Brandão — a chef transmontana que há quase 40 anos faz nascer os pratos que nos fizeram render ao Pap'Açorda ainda no Bairro Alto — faz a festa, que arranca com a sardinha, se atira ao marisco em pleno agosto e repousa sobre o melhor do porco preto quando o verão estiver a acabar.

A lotação é limitada, pelo que, se não quer ficar a perder, corra a reservar a sua mesa.