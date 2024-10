Há carpaccios, temakis, tacos, pokes, uramakis, combos, bateras e gunkans, feitos com o melhor peixe e ingredientes frescos. E é quase garantido que vai ficar tentado por best-sellers como o carpaccio de salmão trufado, o gunkan de ovo de codorniz, trufa negra e ovas de masago ou o gunkan de toro e ikura. O Tokkotai já abriu no primeiro piso do Time Out Market Porto e promete deixá-lo de água na boca.

"Finalmente sentimos que temos a oferta que idealizámos desde o início do projeto e que temos a certeza que vai trazer, além do melhor sushi da cidade, ainda mais variedade a quem nos visita regularmente e já nos identifica como um espaço de referência na cidade", diz a diretora-geral do TOM Porto, Inês Santos Almeida.

Inaugurado na ala sul da Estação de São Bento em maio, os dois mil metros quadrados do TOM Porto dividem-se entre 16 espaços que se materializam numa dúzia de restaurantes, dois bares, uma torre com duas unidades e um espaço exterior, num projeto de revitalização que conta com a assinatura de peso do arquiteto portuense Eduardo Souto de Moura, prémio Pritzker em 2011. E entre aquilo que é a melhor oferta da cidade encontra-se agora o Tokkotai.

Um dos grandes nomes da cozinha japonesa no Porto, combinando sabores tradicionais com influências modernas e globais que proporcionam uma viagem gastronómica com influências culturais de São Paulo, Lima, Seul e Hong Kong, o Tokkotai já estava na lista do Time Out Market Porto, assumindo um showcase do que tem o restaurante original enquanto não ocupa o espaço definitivo, no piso térreo.

Tokkotai

"Integrar o TOM é um marco emocionante que representa o nosso compromisso em levar a gastronomia japonesa a novos horizontes, mantendo a autenticidade e a criatividade que nos definem", confirma agora a sócia do Tokkotai Joana Barros Vale, que tem aos comandos o chef paulista Paulo César Nogueira Jr., que ganhou a perícia de um grande sushiman com a experiência adquirida em alguns dos melhores restaurantes de São Paulo e em 2022 decidiu desembarcar no Porto a inovação e elevação da sua cozinha.

"Esta fase, com um menu dedicado às nossas propostas de sushi e pratos frios, é apenas o início de uma jornada que queremos partilhar com os visitantes do mercado", conta ainda Joana Barros Vale, assumindo que a oportunidade de fazer parte deste espaço icónico, onde alguns dos melhores e mais emblemáticos nomes culinários do Porto já se encontram, "é uma oportunidade de reforçar a ligação à cidade e convidar tanto locais como visitantes a experimentar a colisão única de sabores que é a alma do Tokkotai".