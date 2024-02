Abordámos o passado, presente e futuro da Julyana que, graças a umas chefias tóxicas, se aventurou com grande sucesso no mundo do empreendedorismo.

Falámos sobre os desafios do mundo dos negócios, da sua visão de equipa e também de vários conselhos para quem quer lançar o seu negócio.

Pelo meio, tentámos também deixar umas dicas para quem deseja imigrar!