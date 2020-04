Wall Street segue sem tendência definida após divulgação de dados do desemprego A bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem uma direção definida no início da sessão, após a divulgação de um número recorde de pedidos de subsídios de desemprego nos Estados Unidos. internacional Lusa internacional/wall-street-segue-sem-tendencia-definida-apos_5e85faec95e8c819451c061d





Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,72% para 20.784,33 pontos e o Nasdaq recuava 0,31% para 7.336,19 pontos.

O índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de Wall Street, subia 0,26% e estava em 2.476,90 pontos.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos fixaram um novo recorde de 6,65 milhões na semana passada, devido ao encerramento de numerosas atividades em resposta à pandemia de covid-19, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.

Este número de pedidos feitos na semana que terminou no dia 28 de março é mais do dobro do registado na semana anterior, quando já tinha sido atingido um máximo histórico de 3,28 milhões, mas esses dados foram agora revistos ligeiramente em alta pelo Departamento do Trabalho, passando para 3,31 milhões.

"Os pedidos de subsídio de desemprego subiram muito mais do que antecipavam as previsões mais pessimistas", assinalou Christopher Low, economista da FTN Financial, acrescentando que como o sistema de inscrição ficou saturado, podem ainda surgir muitos pedidos suplementares.

Nas últimas duas semanas, perto de 10 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego nos Estados Unidos, num total de 152,3 milhões de trabalhadores que estavam em atividade em fevereiro, o que pode fazer com que "a taxa de desemprego se aproxime de 10%", avançou Low, citado pela AFP.

Um outro analista, Paul Ashworth, de Capital Economics, considerou também que a taxa de desemprego deve atingir 10,1%, "ultrapassando ligeiramente o pico atingido há 10 anos, logo após a grande crise financeira".

Esse número não deve, no entanto, constar do relatório mensal sobre o emprego que será divulgado na sexta-feira nos Estados Unidos, que ainda não deverá refletir totalmente as restrições impostas progressivamente em diferentes estados norte-americanos a partir de meados de março e que levaram muitas empresas a fecharem ou a reduzirem drasticamente a sua atividade.

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão de quarta-feira em baixa acentuada, com o Dow Jones a perder 4,44% e o Nasdaq 4,41%.

