"Várias dezenas" de feridos em desfile de Carnaval na Alemanha - Polícia A polícia anunciou hoje que "várias dezenas" de pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas, algumas em estado grave, depois de um automóvel ter sido conduzido contra um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha.





Segundo o tabloide alemão Bild, há pelo menos 30 feridos.

A polícia do norte do estado de Hesse escreveu no Twitter que o incidente provocou "várias dezenas" de feridos, mas que não está em condições de informar sobre o "número exato de vítimas e a gravidade das lesões".

Uma carrinha Mercedes prateada, com matrícula local, atropelou hoje a multidão que assistia e participava num desfile de Carnaval na cidade de Volkmarsen, cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.

O incidente ocorreu cerca das 14:30 locais (13:30 em Lisboa) e o condutor do automóvel foi detido.

O jornal Frankfurter Rundschau citou testemunhas segundo as quais o condutor contornou uma barreira que bloqueava o acesso de veículos ao percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.

Várias cidades da Alemanha ocidental celebram o Carnaval com grandes desfiles, entre as quais Colónia, Mainz e Dusseldorf.

Volkmarsen, que tem uma população de cerca de 7.000 habitantes, fica a leste de Dusseldorf, perto de Kassel.

MDR // FPA

Lusa/Fim