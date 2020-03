Transporte marítimo em Cabo Verde sobe 26% para 313 mil passageiros em seis meses A nova concessionária dos transportes marítimos cabo-verdianos transportou 313 mil passageiros em seis meses, 26% acima do período homólogo e mais do dobro do previsto no contrato de concessão, segundo o grupo ETE, que lidera a CV Interilhas. internacional Lusa internacional/transporte-maritimo-em-cabo-verde-sobe-26_5e68d4af23994a197a1d9364





Em entrevista à Lusa, o administrador do grupo ETE, Gonçalo Delgado, explicou que desde o início da concessão, em 15 de agosto de 2019, e até 29 de fevereiro, a CV Interilhas transportou 313 mil passageiros, 26% acima dos registos de transporte marítimo do período homólogo, "e 2,4 vezes mais do que o número de passageiros previsto no contrato de concessão".

A CV Interilhas assumiu em 2019 a concessão do transporte marítimo de passageiros e carga, por 20 anos, após concurso público internacional lançado pelo Governo cabo-verdiano. A empresa é liderada pelo grupo português ETE, através da Transinsular, que detém 51% da CV Interilhas.