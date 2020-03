Sobreviver numa árvore, família desaparecida, traumas do Idai continuam vivos Quando ainda luta para se recuperar dos traumas do ciclone Idai, Silvestre Gabriel tem de fugir outra vez das correntes do rio Lucite, no centro de Moçambique. internacional Lusa internacional/sobreviver-numa-arvore-familia-desaparecida_5e6b16318ca77d196797211e





O rio voltou a transbordar este ano, tal como aconteceu há um ano, quando arrastou a mulher, uma filha e duas irmãs.

"Há duas semanas, de madrugada, acordámos com o som da água que em pouco tempo galgou a fazenda. Fugimos com a roupa do corpo" conta Silvestre à Lusa, numa altura em que continua acolhido na missão católica de Dombe, província de Manica.