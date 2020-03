Residentes de Macau em Hubei preparam regresso - autoridades As autoridades de Macau disseram hoje que 58 residentes na província chinesa de Hubei já informaram as autoridades chinesas sobre a deslocação para embarcarem, no sábado, no voo fretado pelo Governo do território. internacional Lusa internacional/residentes-de-macau-em-hubei-preparam_5e611cf22af29a198bab19e1





Estes 58 residentes "já forneceram informações relativas ao condutor e ao veículo" que vai assegurar o trajeto entre o local onde se encontram e o aeroporto de Wuhan, capital daquela província e centro do surto de Covid-19, disse a representante dos Serviços de Turismo de Macau Inês Chan, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Na quarta-feira, Inês Chan indicou que 60 residentes de Macau e familiares em Wuhan já se tinham registado para regressarem.

A responsável afirmou que aquelas informações são essenciais para que as autoridades chinesas passem "uma autorização de circulação" para veículos em Hubei, onde várias zonas foram isoladas em janeiro para evitar a propagação do novo coronavírus.

Inês Chan reiterou ainda que os residentes de Macau tinham sido informados que, para regressar, teriam de fazer aquele trajeto "por meio próprio", condição que aceitaram.

Antes de embarcarem no voo de sábado, os residentes serão sujeitos a uma avaliação médica do estado de saúde e se não apresentarem sintomas serão autorizados a prosseguir viagem, acrescentou.

Já em Macau, "um veículo especial vai apanhar os residentes junto do avião e transportá-los de imediato para o centro clínico do alto de Coloane", disse.

Na mesma conferência de imprensa, o representante da Direção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) afirmou que, com as restrições impostas por Taiwan, mais de 1.300 estudantes estão impedidos de regressar à ilha para prosseguir os estudos.

"Esperemos que Taiwan autorize a título excecional a entrada a quem não tenha estado na China [continental] nos 14 dias anteriores", salientou Chan Iok Wai.

Por outro lado, em Taiwan estão mais de 3.500 alunos de Macau com os quais a DSES começou agora "a entrar em contacto", indicou.

Há 30 dias sem casos novos da doença, Macau registou dez infetados, sendo que apenas um paciente continua internado.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

EJ // VM

Lusa/Fim