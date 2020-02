Presidente são-tomense pede aos jovens "sacrifício e esperança no futuro" O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, considerou hoje que a melhor maneira de homenagear os heróis da liberdade é através de "muito trabalho, sacrifício e esperança no futuro". internacional Lusa internacional/presidente-sao-tomense-pede-aos-jovens_5e38409f91833112879967cf





"Devemos dignificar os nossos mártires com mais e mais trabalho, solidariedade e paz. É necessário que a juventude continue a marchar para dar continuidade à nossa história, prosseguir esse caminho da liberdade, com paz social e esperança num futuro melhor", disse o chefe de Estado.

Evaristo Carvalho falava no final da celebração do 77.º aniversário do massacre de 1953, levado a cabo pelas tropas coloniais portuguesas que se iniciou na vila de Batepá, no distrito de Mé Zóchi, fazendo mais de 1000 mortos.