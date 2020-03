PR cabo-verdiano decide visitar hospital após reunir-se com Governo O Presidente de Cabo Verde anunciou hoje que vai visitar as estruturas de saúde da capital do país, após ter reunido com o primeiro-ministro e três ministros, para avaliar a estratégia nacional de combate à pandemia de Covid-19. internacional Lusa internacional/pr-cabo-verdiano-decide-visitar-hospital-apos_5e72997999a1bc198005eab1





Numa mensagem divulgada por Jorge Carlos Fonseca ao início da noite, o chefe de Estado cabo-verdiano refere que a reunião de hoje serviu "de informação e de avaliação sobre a situação sanitária" em Cabo Verde, que ainda não registou qualquer caso do novo coronavírus, que está na origem da pandemia de Covid-19.

"Amanhã [quinta-feira] farei, acompanhado do senhor ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, e outros responsáveis do setor, uma visita às estruturas de saúde da Praia, nomeadamente o Hospital Agostinho Neto e o novo laboratório de virologia", anunciou o Presidente, na mesma mensagem.

Durante a tarde, o chefe de Estado esteve reunido com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e os ministros da Saúde, da Administração Interna, Paulo Rocha, e dos Transportes, Carlos Santos.

O Laboratório de Virologia de Cabo Verde, do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), situado no Hospital Agostinho Neto, começou a realizar testes de despiste do novo coronavírus no sábado, tendo capacidade para fazer até 300 exames diários e disponibilizar os resultados em 24 horas. Antes, todos as análises a casos suspeitos eram feitas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa.

No final do encontro com o Presidente da República, o chefe do Governo não prestou declarações à imprensa. De manhã, Ulisses Correia e Silva apelou para a "máxima prontidão" da população no combate à pandemia de Covid-19, se chegar ao arquipélago, mas "sem pânico".

"O momento exige a máxima prontidão, dedicação, entrega e espírito de disciplina e de sacrifício de todos. Estamos com uma guerra às portas da casa e temos de saber combater bem e vencer. Sem medo, sem pânico, seguindo as instruções das autoridades e adotando comportamentos adequados de vigilância e de prevenção", afirmou Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro falava depois de presidir, esta manhã, na Praia, à reunião do Conselho Nacional de Proteção Civil, ativado na sequência da decisão do executivo de declarar a situação de contingência para todo o território nacional, que prevê também antecipar o período de férias escolares da Páscoa.

"Estamos perante uma situação grave e excecional e que exige medidas excecionais. O engajamento e o comprometimento dos cidadãos, das organizações da sociedade civil e das empresas são determinantes neste combate pela nossa saúde, a saúde da nossa família, a saúde no nosso país, a saúde no mundo e pela nossa economia", declarou o primeiro-ministro.

Cabo Verde proíbe a partir de quinta-feira, e pelo menos até 09 de abril, as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil, devido à pandemia do novo coronavírus, segundo resolução do Conselho de Ministros publicada na terça-feira em Boletim Oficial.

Com esta decisão, que envolve ainda a proibição de atracagem em território nacional de navios de cruzeiro ou veleiros, na prática, o país fecha-se ao exterior. Ainda assim, Cabo Verde não registou até ao momento qualquer caso confirmado de Covid-19.

Hoje, durante a reunião do Conselho Nacional de Proteção Civil, foram anunciadas algumas medidas de restrições como o enceramento dos bares e restaurantes às 21:00, restrições nas visitas a lares e aos centros onde estejam pessoas de terceira idade e aos estabelecimentos prisionais e restrição às visitas aos hospitais e outros estabelecimentos de saúde.

Estas medidas vão estar em vigor por um período de pelo menos 30 dias.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

