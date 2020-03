Portugueses retidos em Moçambique regressam no sábado e segunda-feira Um grupo de portugueses e outros passageiros que ficaram retidos na quarta-feira, em Maputo, após o cancelamento de um voo para Portugal devido à Covid-19, têm viagens de regresso no sábado e segunda-feira, disse à Lusa um dos elementos. internacional Lusa internacional/portugueses-retidos-em-mocambique-regressam_5e738b832af29a198bb219c2





Em causa esteve o cancelamento de um voo da TAAG - Linhas Aéreas de Angola, de Maputo para o Porto com escala em Luanda, quando os passageiros já estavam na sala de embarque e sem que fossem apresentadas alternativas.

Do conjunto de pessoas afetadas, pelo menos 20 procuraram hoje soluções junto da TAP e fizeram reservas nos dois últimos voos da companhia entre Maputo e Lisboa, antes de a rota ser suspensa - no âmbito da redução geral de operações da TAP por causa do novo coronavírus.