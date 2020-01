Pelo menos 22 mortos em desabamento de prédio no Camboja

Pelo menos 22 pessoas morreram na sequência do desabamento, na sexta-feira, de um prédio em construção no sudoeste do Camboja, anunciaram hoje as autoridades locais.

