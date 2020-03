Número de mortos em Itália devido a Covid-19 ascende a 463, mais 97 nas últimas 24 horas As mortes em Itália devido à epidemia do novo coronavírus subiram hoje para 463, um aumento de 97 óbitos relativamente a domingo, referiam os últimos dados divulgados pelo chefe da Proteção civil, Angelo Borrelli. internacional Lusa internacional/numero-de-mortos-em-italia-devido-a-covid-19-_5e669051b06c74195b1c8d61





Os casos positivos ascendem aos 7.985, com 724 pessoas que se curaram, com o total de todos os contágios desde o início da crise a atingir 9.172 pessoas.

A grande maioria dos casos de contágio e de falecidos concentra-se na região da Lombardia, onde se registaram 333 falecimentos, seguida da região de Emília-Romanha, com 70 mortes e 1.386 casos positivos. No Veneto foram contabilizados até hoje 20 óbitos e 744 contágios.

Em toda a Itália foram realizadas 35.826 provas de deteção, mais de 20.000 na Lombardia.

No decurso de uma outra conferência de imprensa, em Milão, o conselheiro de Saúde da Lombardia, Giulio Galera, anunciou mais 76 mortes nessa região, num total de 333.

O número de casos positivos situa-se nos 5.469, um aumento de 1.829 em relação a domingo. Entre eles, estão hospitalizadas 2.802 pessoas, das quais 440 em terapia intensiva, com 646 a receberem alta hospitalar.

Entre outros dados, foi anunciado que na província de Milão existem 504 casos positivos de Covid-19.

Galera voltou a apelar à responsabilidade pessoas para evitar que se propaguem os contágios e explicou que, ao contrário do início da crise, já não são as pessoas mais idosas que podem registar dificuldades graves.

O grupo etário mais numeroso atualmente nos cuidados intensivos situa-se entre os 50 e os 64 anos.

O conselheiro assegurou que estão a desenvolver todos os esforços para aumentar os meios e que foram instaladas mais 250 camas nos cuidados intensivos.

"Nos locais onde as pessoas ficaram em casa, temos visto os resultados", insistiu.

De acordo com a agência noticiosa AFP, a Europa ultrapassou hoje as 500 mortes relacionadas com o Covid-19, devido aos 97 mortos anunciados pelas autoridades italianas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento cerca de 3.800 mortos.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.

Em Portugal há registo de 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado no domingo.

