Número de casos em Cabo Verde eleva-se para 10 - Governo

O Governo cabo-verdiano anunciou, no domingo à noite, que registou mais dois casos positivos do novo coronavírus na ilha da Boa Vista, elevando para 10 o total de infetados no arquipélago.

internacional

Lusa

internacional/numero-de-casos-em-cabo-verde-eleva-se-para_5e94473446d99c31c0288a2c