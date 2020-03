Novo embaixador de Portugal em Angola quer "reforçar e muscular" relação bilateral O novo embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, considerou hoje, em Luanda, que a relação entre os dois países "tem sempre um potencial para ser ainda melhor", afirmando que pretende "reforçar e muscular" a cooperação bilateral. internacional Lusa internacional/novo-embaixador-de-portugal-em-angola-quer_5e6a27662259591961017e80





"Tenho todas as expetativas e todas as prioridades, mas como acabo de chegar poderei dizer, mas o que acho a função de qualquer embaixador é, além dos serviços nacionais, reforçar e muscular essa relação bilateral entre os dois países", afirmou Pedro Pessoa e Costa, em Luanda.

Em declarações aos jornalistas, na sala protocolar do aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, após chegar hoje à capital angolana, o diplomata, que se manifestou satisfeito com a nova missão, referiu que o seu desafio é reforçar as relações entre ambos os países.