Moçambique não deve pagar dívida oculta e ter moratória sobre outras dívidas - ONG O economista-chefe da ONG Comité para o Jubileu da Dívida argumentou hoje à Lusa que a pandemia da covid-19 "torna ainda mais vital" que Moçambique não pague as dívidas ocultas, defendendo uma moratória sobre as outras dívidas.





Em declarações à Lusa no dia em que esta ONG lançou um relatório sobre o custo de emissão de nova dívida, Tim Jones disse que "a crise do novo coronavírus torna ainda mais vital que o povo de Moçambique não pague as dívidas ocultas".

O dinheiro, vincou, "precisa de ficar em Moçambique para ajudar a financiar os serviços de saúde e lidar com a crise económica e a queda nos preços das matérias-primas".