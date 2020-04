Moçambique lança plataforma `online´ para autoavaliação de risco de contágio Maputo, 11 abr 2020 (Lusa)- O Ministério da Saúde de Moçambique lançou hoje uma plataforma `online´ para autoavaliação de risco de contaminação pelo coronavírus que provada a doença covid-19, uma iniciativa que vai facilitar a identificação de zonas de propagação no país. internacional Lusa internacional/mocambique-lanca-plataforma-online-para_5e91c9ca46d99c31c027959d





"Trata-se de uma plataforma para avaliação de risco para cada pessoa e que pode ser usada através do telemóvel", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a Covid-19 no país.

Os dados que forem recolhidos através da plataforma vão servir para que as autoridades identifiquem as zonas de risco de propagação no país, o que poderá melhorar a capacidade de resposta, explicou o Ministério da Saúde.