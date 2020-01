Legalizada detenção de ex-deputado moçambicano por alegado envolvimento em ataques O Tribunal Judicial da Província de Sofala, Moçambique, ouviu e legalizou hoje a prisão preventiva do ex-deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Sandura Ambrósio, por indícios de envolvimento no apoio a guerrilheiros dissidentes do partido. internacional Lusa internacional/legalizada-detencao-de-ex-deputado_5e27419d40d8a912bc57daa5





Os dissidentes, que contestam o acordo de paz no pais, são acusados pelas autoridades de ataques armados que já mataram 21 pessoas nas estradas e aldeias do Centro do país desde agosto.

"Eu, Sandura Ambrósio, estou inocente: em nenhum momento financiei a Junta Militar [da Renamo] e não conheço nenhum desses homens de que falam", referiu hoje aos jornalistas.