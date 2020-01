Há 16 cabo-verdianos a estudar na cidade epicentro do novo coronavírus Os 16 estudantes cabo-verdianos em Wuhan, cidade chinesa que está no epicentro do surto do novo coronavírus, estão a ser acompanhados pela Embaixada de Cabo Verde na China, divulgou hoje aquela representação diplomática. internacional Lusa internacional/ha-16-cabo-verdianos-a-estudar-na-cidade_5e2ed13684a1391299519260





De acordo com uma nota publicada hoje pela embaixadora de Cabo Verde, Tânia Romualdo, as autoridades cabo-verdianas estão "em contacto permanente" com os estudantes cabo-verdianos em Wuhan. Globalmente, estudam na China cerca de 350 jovens cabo-verdianos.

"Os 16 estudantes em Wuhan estão em universidades diversas e nas respetivas residências universitárias", explica a embaixadora, na mesma nota, em que apela à comunidade cabo-verdiana para evitar sair de casa, "fazendo-o apenas para reabastecer".