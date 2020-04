Governo moçambicano garante transparência na gestão de fundos O ministro da Economia e Finanças moçambicano garantiu hoje no parlamento que o Governo vai gerir com transparência os recursos destinados ao combate à pandemia da covid-19, anunciando a abertura de uma conta especial para o depósito das verbas. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-garante-transparencia-na-_5e984efc1a106809d2c9539e





"Abrimos ontem [quarta-feira] uma conta especial para todos aqueles que queiram apoiar, temos um mecanismo de controlo e verificação", declarou Adriano Maleiane.

O ministro falou sobre o Plano Nacional de Prevenção da Pandemia da Covid-19, quando respondia a perguntas dos deputados sobre a matéria, durante o debate do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado de 2020.

O governante avançou que a criação de uma conta especial para a canalização dos recursos destinados à luta contra o novo coronavírus foi da iniciativa dos parceiros internacionais.

A conta será gerida pelo Ministério da Saúde (Misau), seguindo critérios de transparência, acrescentou Adriano Maleiane.

Nesse sentido, todos os atos inerentes aos gastos no quadro do combate à covid-19 serão publicitados, para permitir o escrutínio social e da comunidade internacional.

"Prometemos que vamos publicar quem ganha o concurso para a aquisição de bens e serviços necessários para o combate à covid-19, como forma de prestação de contas", frisou Adriano Maleiane.

O Plano Nacional de Prevenção da Pandemia da covid-19 está orçado em cerca de 50 milhões de dólares (45,6 milhões de euros) sendo que o capítulo sobre compra de material e equipamento ronda os 30 milhões de dólares (27,3 milhões de euros).

A diferença inclui custos ligados a transporte, serviços adicionais e pessoal, estando previsto o recrutamento de 1.700 novos quadros da área da saúde.

Na quarta-feira, o ministro da Economia e Finanças afirmou no parlamento que os 15 milhões de dólares (13,7 milhões de euros) de dívida perdoada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) serão entregues ao Misau para a luta contra a pandemia da covid-19.

Em Moçambique, o número de casos registados oficialmente de infeção pelo novo coronavírus subiu de 28 para 29, anunciou quarta-feira o Misau.

"Dos 31 testes efetuados nas últimas 24 horas, 30 revelaram-se negativos e uma pessoa teve o resultado positivo. Portanto, o número de pessoas com a Covid-19 passa para 29", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, na atualização de dados no Misau.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

