Governo angolano alarga inscrições e matrículas no ensino devido a atrasos nos certificados O Governo angolano decidiu prorrogar por mais três dias, até quarta-feira, as inscrições no ensino universitário e por mais dois dias, até hoje, as inscrições e matrículas no ensino geral devido à demora na emissão de certificados.





Segundo um despacho do Ministério da Educação angolano, a que a Lusa teve hoje acesso, o período de inscrições e matrículas nas instituições do ensino primário e secundário é alargado por mais dois dias, segunda e terça-feira, por se ter constatado dificuldades na emissão de certificados que atestam o grau académico dos alunos do ensino primário e secundário.

As inscrições no ensino geral em Angola para o ano letivo 2020 tiveram início em 02 de janeiro e encerraram na sexta-feira passada, com muitas reclamações de pais e encarregados de educação sobre a demora na obtenção de certificados.