Frelimo dá sinal de "arrogância política" no parlamento - analistas

Analistas moçambicanos disseram hoje à Lusa que a Frelimo, partido no poder, deu um sinal de "arrogância política" e "afunilamento" do pluralismo, ao ficar com sete das nove comissões especializadas da nova Assembleia da República (AR).

internacional

Lusa

internacional/frelimo-da-sinal-de-arrogancia-politica-no_5e567a1e40d8a912bc68ee5a