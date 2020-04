Forças de segurança timorenses serão mais duras perante aumento de movimento A polícia timorense vai reforçar o controlo à circulação de viaturas privadas depois de um aumento do movimento nos primeiros dias desta semana, perante preocupação de que os cidadãos não estão a adotar suficientes medidas preventivas da covid-19. internacional Lusa internacional/forcas-de-seguranca-timorenses-serao-mais_5e8d7195d2b618196e771a7d





O assunto foi discutido na terça-feira numa reunião do comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, e do comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), Faustino da Costa.

Depois do encontro, Lere Anan Timur, admitiu mesmo que a PNTL poderia usar violência para quem não respeitar as instruções e a lei.

"Eu e o comandante da polícia falámos e consideramos que é bom tomar medidas mais rígidas", disse Lere Anan Timur em declarações aos jornalistas depois da reunião.

"E se não cumprirem, a polícia deve dar-lhes uma chapada. Acho que usar a violência contra as pessoas que não cumprem não é contrário aos seus direitos humanos, se os alertamos e eles não prestam atenção", considerou.

Lere Anan Timur recordou tempos da luta contra a ocupação indonésia em que os membros das Falintil, o braço armado da resistência, eram sancionados se não cumprissem ordens.

"Aqui um cidadão indisciplinado, que não cumpre, pode por em risco a vida de muitas pessoas e isso é algo que o nosso povo parece ainda não entender", considerou, reiterando que isto é trabalho da PNTL.

"Quando vamos às pessoas, para esclarecer as coisas, e as pessoas não cumprem, isso é demais. E se alguém morrer, morre, mesmo devido à ignorância. Por isso é melhor trabalharmos juntos", afirmou.

Faustino da Costa concordou e referiu que a PNTL notou um movimento maior de carros, "quase como normal", pelo que disse que ia dar instruções para parar e verificar carros privados.

"Quem são os passageiros, onde é que as pessoas vão. Não vamos proibir carros privados. Mas há carros com muita gente que se movimentam livremente. Não vamos continuar a brincar com isto", afirmou.

Apesar do estado de emergência não implicar restrições a movimentos -- suspendo apenas transportes públicos -- as autoridades reportam um aumento significativo na circulação de viaturas privadas esta semana.

Desde o início do estado de emergência as autoridades policiais têm controlado o uso de máscaras de motoristas ou passageiros, impedido a circulação de mais que uma pessoa em motos e procurar sensibilizar a população para evitar movimentações desnecessárias.

Fonte da PNTL disse à Lusa que as decisões da reunião de terça-feira não foram ainda comunicadas de forma alargada à polícia.

Timor-Leste tem até agora um caso de covid-19 e está em estado de emergência desde 28 de março.

