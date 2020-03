Federação de futebol do Rio de Janeiro suspende 'Carioca' durante 15 dias O Campeonato Carioca de futebol, no Brasil, onde atua o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, está suspenso durante 15 dias, devido à pandemia de Covid-19, informou hoje a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). internacional Lusa internacional/federacao-de-futebol-do-rio-de-janeiro_5e6fbe5707faa719515f94ac





"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do coronavírus", lê-se na conta oficial do Twitter da FERJ.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal registou hoje a primeira morte, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há 331 pessoas infetadas até hoje, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

