"A 19 de março de 2020, a embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde irá cancelar as marcações de rotina dos serviços aos cidadãos americanos, vistos de imigrantes e não-imigrantes", informou a embaixada americana, numa publicação na sua página da rede social Facebook.

A mesma fonte adiantou que vai retomar os serviços de rotina "o mais rápido possível", mas sem fornecer uma data específica e garantindo que vai entrar em contacto com os requerentes já agendados.

A representação diplomática dos EUA adiantou ainda que a taxa do visto de não-imigrante é válida e pode ser usada para um pedido de visto no país em que foi paga, no período de um ano a partir da data do seu pagamento.

"Se você tiver um assunto urgente e precisa viajar imediatamente, por favor entre em contacto através do e-mail PraiaConsular@state.gov", lê-se na mensagem.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou, até à data, mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial de Saúde a declarar uma situação de pandemia.

