Em Bissorã, na Guiné-Bissau pode-se "viajar" entre Braga e Argentina sem sair da mesma cidade A cidade de Bissorã, no norte da Guiné-Bissau, é uma das mais antigas do país, mas nos últimos anos destaca-se pelos seus novos bairros que adotam nomes estrangeiros que permitem "viajar" de Braga à Argentina, sem ser por avião ou carro.





Basta andar alguns metros e passa-se rapidamente do bairro de Braga, ao lado do comité de Estado (sede da administração local) e do campo de futebol de Bissorã, e chega-se à Argentina, onde se destaca aquela que é a maior central fotovoltaica da Guiné-Bissau, com capacidade para produzir 800 quilowatts de energia.

Entre Braga e Argentina, passa-se antes pelos bairros de Joaquim Ncom e Gã Cemitério ou Santa Luzia.