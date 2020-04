Cancelado maior festival de música da Guiné-Bissau

A edição deste ano do Festival de Bubaque, o maior de música da Guiné-Bissau e que se realiza anualmente no arquipélago dos Bijagós, foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, informou hoje a organização.

