Arquidiocese de Díli cancela missas presenciais na capital e proximidades A Arquidiocese de Díli deliberou hoje suspender a partir de hoje as missas presenciais nas igrejas e capelas da capital e da zona de Dare, como medida preventiva devido à pandemia de Covid-19.





A decisão, anunciada em comunicado ao início da noite de hoje, surge depois de o Ministério da Saúde reportar o primeiro caso confirmado da doença em Timor-Leste.

Virgílio do Carmo da Silva, arcebispo de Díli, explica no texto que ficam suspensas entre domingo e o próximo sábado todas as missas presenciais dominicais, diárias e de exéquias.

As missas serão celebradas "sem assistência do povo" pelos párocos.

Ficam igualmente suspensos todos os encontros e retiros previstos e a Via Sacra do próximo 27 de março, sendo as missas nas capelas limitadas a residentes das casas religiosas.

Trata-se de uma decisão "para proteger o povo do ataque do coronavírus", explica o comunicado.

Fonte da Diocese de Díli explicou que, para já, essa decisão se aplica apenas na região da capital, mas que os três bispos timorenses se reúnem na próxima semana para analisar o eventual alargamento da medida a todo o país.

A afluência às missas em Timor-Leste nas últimas semanas não se tem reduzido apesar da ameaça da doença, com grandes concentrações de pessoas igualmente em velórios e funerais, incluindo um hoje com centenas de pessoas no centro da capital.

Timor-Leste tem atualmente um caso confirmado de Covid-19.

