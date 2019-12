Aos 72 anos, Francisco Garcia entrou no PAIGC por causa de Domingos Simões Pereira *** serviço vídeo disponível em www.lusa.pt internacional Lusa internacional/aos-72-anos-francisco-garcia-entrou-no-paigc-_5e04a1969057451c02ef42a6





Gabu, Guiné-Bissau, 25 dez 2019 (Lusa) - O guineense Francisco Garcia tornou-se militante do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) aos 72 anos por causa de Domingos Simões Pereira e do seu programa para o desenvolvimento da Guiné-Bissau.

"Sem menosprezo para os outros altos dirigentes e presidentes do país oriundos do PAIGC, nunca vi um programa que me atraísse e me levasse a embrulhar na camisola seja do candidato seja do partido e isso aconteceu com o Domingos Simões Pereira em 2014 quando li o programa dele", explicou Francisco Garcia, que agora tem 77 anos.