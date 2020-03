África do Sul sobe casos de infeção para 202 e pede ajuda à Cruz Vermelha O Governo sul-africano solicitou ajuda à Cruz Vermelha Internacional para contrariar a propagação do novo coronavírus na África do Sul, que subiu para 202 casos positivos em seis províncias do país, anunciou hoje o ministro da Saúde. internacional Lusa internacional/africa-do-sul-sobe-casos-de-infecao-para-202-_5e74c0fc9d64b9194ad510eb





Zweli Mkhize disse, em conferência de imprensa, em Bloemfontein, capital da província do Free State, centro do país, que manteve nesse sentido um encontro no estrangeiro com o diretor da Cruz Vermelha para "trabalharem com o Governo no apoio à luta contra o novo coronavírus".

O governante sublinhou que a organização com sede na Suíça "tem uma presença na África do Sul e que já tem experiência no combate à Covid-19 na China e na Europa", sem precisar mais detalhes.