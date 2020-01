Advogado de russos pede garantias de direitos humanos nas prisões de Cabo Verde O advogado de defesa dos 11 arguidos russos do caso de apreensão de quase 10 toneladas de cocaína em Cabo Verde apelou hoje, no arranque do julgamento, a necessidade de garantia dos direitos humanos nas prisões cabo-verdianas. internacional Lusa internacional/advogado-de-russos-pede-garantias-de-direitos_5e2efa3dee210512b2c5ba35





Martinho Landim fez o apelo às autoridades no arranque do julgamento do caso da maior apreensão de droga no país, em que 11 russos são acusados pelo Ministério Público cabo-verdiano de crimes de tráfico de estupefacientes agravado e associação criminosa.

O advogado sustentou a sua posição com o facto de um dos acusados ter falecido em 14 de janeiro na cadeia central da Praia, alegando que "são pessoas e não perdem a sua dignidade", mesmo estando na prisão.