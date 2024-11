Segundo a ATL, as ações de reabilitação e preservação dos equipamentos culturais da cidade desenvolvidas nos últimos anos foram "um esforço que é agora reconhecido, pela primeira vez, com o prémio de Melhor Cidade Património Mundial".

"A rica herança histórica e cultural da cidade é indiscutível, reflexo de diferentes civilizações e momentos marcantes na história de Portugal. De destacar o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, a Paisagem Cultural de Sintra e o Real Edifício de Mafra, classificados como Património Mundial da UNESCO. A alma da cidade, o Fado, é também reconhecido como Património Imaterial da Humanidade", destacou o Turismo de Lisboa, em comunicado.

A capital portuguesa conquistou também, pela segunda vez, o prémio Melhor Destino City Break do Mundo, tendo assim fortalecido "o seu potencial enquanto destino para escapadinhas".

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no domingo no Funchal, na Madeira.

Os World Travel Awards, apelidados de 'Óscares do Turismo', distinguem anualmente destinos turísticos, empresas hoteleiras, companhias aéreas e outras entidades relacionadas com a indústria do turismo.

