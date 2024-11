Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,29% para 44.849,68 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,42% para 19.140,15 pontos.

O índice alargado S&P 500 tinha uma valorização de 0,26% e estava em 6.014,49 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Boeing destacava-se com uma subida de 2% e a tecnológica Nvidia avançava 1,43%. Nas descidas, a Merck perdia 1,48%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa uma sessão já com um fraco volume de transações na véspera do feriado.

