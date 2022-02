Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,04% para 34.319,20 pontos e o Nasdaq avançava 0,19% para 13.744,38 pontos.

No entanto, o índice alargado S&P 500 perdia 0,18% para 4.371,57 pontos.

No começo da sessão, os investidores continuavam atentos aos últimos desenvolvimentos na crise ucraniana, após a bolsa nova-iorquina ter registado na véspera as maiores perdas desde o início do ano devido à escalada da tensão.

Os investidores continuam também a mostrar preocupação com a forte inflação nos Estados Unidos e com o endurecimento da política monetária da Reserva Federal.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos estava em 1,948% e o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 89,90 dólares.

Na sessão anterior, o índice Dow Jones perdeu 1,78%, o Nasdaq 2,88% e o S&P 500 caiu 2,21%.

