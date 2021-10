Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,31% para 35.367,06 pontos e o Nasdaq avançava 0,36% para 15.075,15 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,37% e estava em 4.502,63 pontos.

A bolsa nova-iorquina mostrava otimismo no início da sessão, após a divulgação de alguns resultados empresariais melhores do que o esperado, como aconteceu com a Johnson & Johnson.

Ainda hoje devem ser conhecidos os resultados da Netflix e da companhia aérea United Airlines.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones destacavam-se os ganhos de Travelers (2,98%), Walmart (2,11%) e da Johnson & Johnson (1,81%).

A multinacional Johnson & Johnson anunciou hoje lucros de 16.142 milhões de dólares (13.863 milhões de euros) nos primeiros nove meses, 24% mais em relação ao mesmo período de 2020.

No terceiro trimestre, a multinacional teve um lucro de 3.667 milhões de dólares (3.148 milhões de euros), 3,2% mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 81,91 dólares e os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos subiam para 1,61%.

