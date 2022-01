Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,69% para 34.746,52 pontos e o Nasdaq avançava 1,51% para 13.747,06 pontos. O índice alargado S&P 500 subia 1,75% e encontrava-se em 4.425,96 pontos.

Durante o dia de hoje, o Gabinete de Análise Económica (BEA) do Departamento do Comércio norte-americano anunciou que a economia do país cresceu 5,7% em 2021, o maior crescimento desde 1984, aquando da presidência de Ronald Reagan, quando expandiu 7,2%.

Segundo esta primeira estimativa do BEA sobre o crescimento do PIB em 2021, os 5,7% registados refletem o crescimento da maior parte dos componentes sobretudo do consumo privado, mas também do investimento estrangeiro, exportações e investimento privado.

Apesar do desempenho na reta final de 2021, os economistas apontam para uma desaceleração do PIB em 2022, devido às tensões inflacionistas e aos efeitos da pandemia de covid-19 que ainda persistem.

Além da política monetária, os investidores estão muito atentos às tensões geopolíticas a propósito das intenções russas quanto à Ucrânia e o impacto no mercado da energia.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em terreno misto. O índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,38%, para as 34.168,09 unidades, e o alargado S&P500 perdeu 0,15%, para os 4.349,93 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,02% para as 13.542,12 unidades.

