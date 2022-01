Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,84% para 33.710,39 pontos e o Nasdaq recuava 2,75% para 13.471,46 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 1,19% e estava em 4.357,45 pontos.

As atenções centram-se no banco central norte-americano, que se prepara para subir as taxas de juro e decidirá, numa reunião que começa hoje, o ritmo e a dimensão desse passo.

Desta reunião espera-se "um sinal" quanto à primeira subida das taxas de juro de referência, com os analistas a anteciparem que será em março.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, após uma sessão muito volátil, em que chegou a ter perdas avultadas.

A uma hora do fecho da sessão, os índices inverteram, com o regresso dos investidores às compras aproveitando a descida do preço das ações.

O índice Dow Jones acabou a avançar 0,29%, depois de ter estado a perder 3% e o Nasdaq, que chegou a descer 5%, fechou com uma valorização de 0,63%. O S&P 500 subiu 0,28%.

EO // EA

Lusa/fim