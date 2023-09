Às 15:06 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,12% para 33.591,55 pontos e o Nasdaq somava 0,07% para 13.101,44 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava ligeiros 0,05% para 4.272,45 pontos.

Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos continuam a subir e hoje atingiram 4,68%, o nível mais elevado em perto de 16 anos.

Os três principais índices da bolsa nova-iorquina encaminham-se para encerrar o mês de setembro com perdas acumuladas, depois de a Reserva Federal (Fed) ter indicado que pode retomar o ritmo de subida das taxas de juro para conter a inflação.

No plano macroeconómico, as novas inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos subiram ligeiramente na semana passada para 204.000 (mais 2.000 face ao período anterior), mas ficaram abaixo do que previam os analistas (215.000).

