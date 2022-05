Às 15:19 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,74% para 31.255,58 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,34% para 11.457,44 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,23% para 3.914,74 pontos.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina fechou com uma queda muito acentuada, com o Dow Jones a perder mais de 1.100 pontos, registando uma desvalorização de 3,57%.

O índice alargado S&P 500 perdeu 4,03% e o tecnológico Nasdaq caiu 4,73%.

A queda ocorreu depois de a Target ter anunciado que os seus lucros trimestrais foram afetados por problemas na cadeia de abastecimento, maiores custos com o combustível e vendas abaixo do esperado. A Target perdeu um quarto do seu valor (-24,87%).

Por sua vez, a Walmart, que divulgou os seus resultados na terça-feira, também anunciou lucros abaixo das expectativas, o que justificou com o aumento do preço dos combustíveis e com os custos laborais.

Entre as empresas do Dow Jones, destacavam-se hoje as perdas da Cisco (-10,25%) e os ganhos da Home Depot (0,99%), Boeing (0,72%) e Microsoft (0,57%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixava para 105,51 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos descia para 2,80%.

EO // CSJ

Lusa/fim