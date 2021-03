ÀS 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,29% para 31.176,43 pontos e o Nasdaq, que reúne as principais empresas tecnológicas, baixava 1,60% para 12.794,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,26% e estava em 3.810,83 pontos.

Wall Street reagia assim à divulgação dos dados relativos às inscrições para subsídios de desemprego, que apesar de terem subido, foram melhores do que o esperado.

O número de norte-americanos que pediram subsídio de desemprego aumentou na semana passada para 745.000, um sinal de que muitos empregadores continuam a cortar postos de trabalho, apesar de uma queda nos casos de covid-19.

O relatório divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho mostrou que as inscrições para apoio por desemprego registaram um aumento de 9.000 em relação à semana anterior, mas os analistas previam um aumento maior, devido à tempestade que afetou o Texas.

Os investidores seguem também atentos ao mercado de dívida pública, com o rendimento das obrigações norte-americanas a 10 anos em 1,469%, praticamente ao mesmo nível do dia anterior (1,47%).

O barril de petróleo do Texas (WTI) subia no mercado nova-iorquino para 62,23 dólares.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa e com uma forte queda do índice tecnológico Nasdaq, pela preocupação acrescida dos investidores com os rendimentos obrigacionistas. O Dow Jones cedeu 0,39% e o Nasdaq 2,70%.

EO // EA

Lusa/Fim