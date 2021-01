Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 31.000,52 pontos e o Nasdaq ganhava 1,31% para 13.371,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,62% para 3.822,43 pontos.

Nos ganhos registados no início da sessão, a plataforma Netflix destacava-se com uma subida de mais de 10%, depois de ter indicado na terça-feira à noite que o número de assinantes pagos superou pela primeira vez os 200 milhões em todo o mundo, no último trimestre de 2020.

Joe Biden toma posse hoje como presidente, com 25 mil soldados nas ruas de Washington, para garantir a segurança das cerimónias.

Na semana passada, Biden anunciou um novo programa de relançamento económico de 1,9 biliões de dólares para atenuar os efeitos da crise causada pela pandemia de covid-19.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, depois da audição no Senado da futura secretária do Tesouro, Janet Yellen, que defendeu o plano de relançamento económico. O Dow Jones subiu 0,38% e o Nasdaq avançou 1,53%.

EO // EA

Lusa/Fim