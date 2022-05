Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,92% para 32.029,02 pontos e o Nasdaq ganhava 2,88% para 11.695,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,13% para 3.975,21 pontos.

Nas 30 cotadas que integram o Dow Jones, destacavam-se as subidas de 4,27% da Boeing e de 3,78% da American Express.

As ações do Twitter seguiam em queda depois de Elon Musk ter afirmado que ia suspender a aquisição da empresa até ter mais informações sobre a rede social, mas duas horas depois o líder da Tesla afirmou que mantinha o seu compromisso de concluir a transação, o que suscitou dúvidas sobre as suas verdadeiras intenções.

Após a abertura da bolsa, o Twitter perdia perto de 10%, moderando a descida de mais de 20% no pré-mercado.

Na quinta-feira a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, após uma sessão marcada pela volatilidade, com os investidores preocupados com a inflação e com os desenvolvimentos geopolíticos em torno da guerra na Ucrânia.

