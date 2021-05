Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,92% para 34.393,26 pontos e o Nasdaq avançava 0,46% para 13.598,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,56% e estava em 4.182,26 pontos.

No início da sessão, a bolsa nova-iorquina alargava os ganhos que conseguiu na véspera, depois de vários dias em queda devido a receios relacionados com a subida da inflação.

Na quinta-feira, o mercado reagiu positivamente a uma descida semanal nos pedidos de subsídio de desemprego e hoje também se mostrava animado com mais dados que refletem a recuperação económica norte-americana.

A empresa IHS Markit divulgou que a atividade produtiva e de serviços expandiu-se em maio para novos máximos nos Estados Unidos.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, destacavam-se as subidas da Boeing (3,45%) e da American Express (1,77%).

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) também abriu em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de 2,05% para 63,21 dólares, após vários dias a perder valor. O rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos seguia a 1,634% e o dólar ganhava terreno face ao euro.

