A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em forte baixa no início da sessão, seguindo a trajetória dos últimos dias, com o índice Dow Jones 10% abaixo do recorde que atingiu há duas semanas.

