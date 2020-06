Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,31% para 26.182,51 pontos, enquanto o Nasdaq avançava 0,02% para 9.684,45 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.109,43 pontos, menos 0,45%.

Quase 1,9 milhões de pessoas solicitaram o subsídio de desemprego nos EUA na semana passada, o nono declínio consecutivo desde que os pedidos dispararam em meados de março, divulgou hoje o departamento do trabalho norte-americano.

Apesar do decréscimo, o número semanal de pedidos ainda é mais do dobro do registado antes da pandemia de covid-19.

O número total de pessoas a receber o subsídio de desemprego, por seu turno, ascendeu, no período em causa, a 21,5 milhões, com as recontratações a compensar alguns despedimentos.

Desde meados de março, 42,7 milhões de pessoas pediram subsídio de desemprego nos Estados Unidos, no entanto, algumas já conseguiram regressar ao mercado de trabalho.

PE // JNM

Lusa/Fim