Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice alargado S&P500 avançou 0,1%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,39% e o Dow Jones Industrial Average progrediu 0,69%, todos a registarem novos máximos históricos.

Depois de uma semana de euforia subsequente às eleições presidenciais, com fortes ganhos acumulados, a bolsa somou mais um dia de valorização.

As maiores subidas entre as 30 integrantes do Dow foram registadas pela Salesforce (6,14%) e Honeywell International (2,62%), enquanto, pelo contrário, as maiores descidas foram as da Merck (2,13%) e Boeing (1,79%).

A Tesla, cujo presidente, Elon Musk, pode entrar na Casa Branca com Trump, avançou nove por cento, acumulando uma valorização de 40% desde as eleições.

A holding de Donald Trump, a Trump Media, que engloba a rede social Truth Social, subiu 4,7%.

