Wall Street interrompe sessão por 15 minutos após queda de 7% no S&P 500

As transações na bolsa de Nova Iorque foram suspensas por 15 minutos depois de o índice S&P 500 ter registado, no início da sessão, uma queda de 7% devido ao pânico associado às consequências económicas do novo coronavírus.

